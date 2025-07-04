الفاو: ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء العالمية واللحوم ترتفع لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال يونيو

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها الطفيف في يونيو الماضي، وسط تباين في اتجاهات أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الشهري، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 128 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 0.5 بالمئة مقارنة بمايو، وبنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام.

وأشارت إلى أنه لا يزال أدنى بكثير من الذروة التي سجلها في مارس 2022.

وأوضحت "الفاو" أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم عوّض الانخفاضات التي شهدتها أسعار الحبوب والسكر.

وأشارت المنظمة إلى أن مؤشر أسعار الحبوب تراجع بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري، حيث واصلت أسعار الذرة العالمية انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بوفرة الإمدادات من الأرجنتين والبرازيل، كما تراجعت أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 بالمئة مقارنةً بمايو، مدفوعا بارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت، بينما تراجعت أسعار زيت دوار الشمس بفعل تحسن آفاق الإنتاج في منطقة البحر الأسود.

كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.1 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعا بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام (...) في حين واصلت أسعار لحوم الدواجن تراجعها.

وسجّل مؤشر أسعار منتجات الألبان ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الزبدة، وسط شح الإمدادات في أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي، واستمرار الطلب القوي من آسيا، بينما ارتفعت أسعار الجبن للشهر الثالث على التوالي.

في المقابل، انخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بشهر مايو، ليسجل تراجعه الشهري الرابع على التوالي وأدنى مستوى له منذ أبريل 2021، على خلفية تحسن توقعات الإنتاج في البرازيل والهند وتايلاند بفضل الطقس الملائم وزيادة المساحات المزروعة.