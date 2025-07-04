أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، مغادرة مفتشيها من إيران.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال بيان، اليوم الجمعة: "بعد إقامتهم في طهران خلال النزاع العسكري الأخير، غادر مفتشو الوكالة إيران اليوم بسلام عائدين إلى مقر الوكالة في فيينا"، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضافت الوكالة في البيان: "أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، على الأهمية الحيوية لمناقشات الوكالة مع إيران بشأن سبل استئناف أنشطة الرصد والتحقق الأساسية في إيران في أقرب وقت ممكن".

يأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه أعضاء البرلمان الإيراني، في جلسة علنية يوم الأربعاء 25 يوليو، أثناء النظر في الخطوط العريضة للخطة التي تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الخطوط العريضة للخطة بأغلبية 221 صوتا لصالحها، وعدم وجود أي أصوات معارضة، وامتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 223 نائبا حضروا الجلسة.