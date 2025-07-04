 زيلينسكي يأمر بإنتاج طائرات مسيرة اعتراضية جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يأمر بإنتاج طائرات مسيرة اعتراضية جديدة

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 11:22 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 11:23 م

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا نجحت في استخدام طائرات مسيرة اعتراضية للتصدي للطائرات المسيرة الروسية المحملة بالمتفجرات التي تهاجم العاصمة كييف حاليا.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي حول الحرب، اليوم الجمعة، أنه "تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة من طراز شاهد (وهي مسيرات هجومية) باستخدام مسيرات اعتراضية."

وأصدر زيلينسكي توجيهات بإنتاج المزيد من المسيرات الاعتراضية، إضافةً إلى تدريب المرشدين والمتخصصين اللازمين لتشغيلها.

وبحسب مسئولين أوكرانيين، "شن الجيش الروسي ليلة أمس أكثر من 539 هجوما بطائرات مسيرة من مختلف الأنواع على أهداف في أوكرانيا، معظمها في كييف".

وتمكنت القوات الجوية الأوكرانية من اعتراض نحو 90% منها باستخدام وسائل مختلفة. ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

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