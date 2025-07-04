أكد ريناتو جاوتشو، المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي أن مواجهة الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية 2025، ستكون صعبة على الفريقين.

ويواجه نادي فلومينينسي البرازيلي فريق الهلال السعودي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب كامبينج وورلد، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ريناتو جاوتشو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال: "ربما تذهب المباراة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.. علينا أن ننجح للتغلب على الخصم، وتجهزنا على أفضل طريقة ممكنة".

وأضاف المدرب البرازيلي: "لدى الهلال موارد مالية كبيرة، ولكن المباراة تلعب على العشب، أعلم جاهزية اللاعبين وتناقشنا كثيراً وعبروا عن جاهزيتهم وهذه طريقة عملي دائماً نتناقش".

وتابع: "نحترم منافسنا، وسيناريو الغد وتكتيك الغد هو أفضل ما سنقدمه، والهلال يعتمد على الهجمات المرتدة، ولديهم سرعة، ونحاول أن نمنع منافسنا من استغلال ذلك، ونتوقع أننا سننتصر".

وأكمل: "المباراة صعبة علينا وعليهم، وسيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال قدم أداءً رائعًا في إيطاليا، وهنا في البطولة، والحظوظ ستكون متساوية.. الفريقان وصلا إلى هنا بكل استحقاق".

وأتم ريناتو جاوتشو تصريحاته قائلًا: "لقد عملت مع لاعبي فريقي للوصول إلى نصف النهائي، والهلال يعمل أيضًا لنفس الهدف، ونحن واجهنا إنتر ميلان، وهو منافس شرس، وتغلبنا عليهم، والهلال قام بنفس الأمر، وفاز على مانشستر سيتي".