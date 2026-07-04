محافظ دمياط يناقش آليات حل مشكلة الصرف الزراعي بحوض السواداية في كفر البطيخ

ناقش الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، آليات حل مشكلة الصرف الزراعي بحوض السواداية في مركز كفر البطيخ.

ووجه المحافظ، بسرعة دراسة الحلول المقترحة ميدانيًا تمهيدًا لتنفيذها، مع تكليف مديرية الري، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بالإسراع في تطهير وتجريف المصارف الخصوصية ومصرف السنانية العمومي، خلال اجتماع المحافظ مع المسئولين عن هذا الملف.

- أسباب المشكلة والحلول المقترحة

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، أن الاجتماع استعرض أسباب المشكلة، التي ترجع إلى انخفاض منسوب الأراضي الزراعية بحوض السواداية، الواقع ضمن مناطق عزبة العدل وعزبة السواداية وعزبة اللضامين، عن منسوب مصرف السنانية العمومي، ما أدى إلى غمر الأراضي بالمياه ووصولها إلى المباني السكنية المتاخمة للأراضي الزراعية المنخفضة والمقامة بالمخالفة.

كما ناقش الاجتماع، مختلف الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالمشكلة، وطرح البدائل والحلول المناسبة للتعامل معها بصورة جذرية ومستدامة.

- متابعة مستمرة

وبحسب البيان، شدد محافظ دمياط، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات العاجلة، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وأكد متابعته الدورية لهذا الملف حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المستهدفة، بما يحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية، ويحمي البيئة، ويصون صحة المواطنين، ويحد من الآثار السلبية الناجمة عن المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات المعنية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.