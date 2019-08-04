المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن: نزع 1673 لغمًا حوثيًا الأسبوع الماضي بالمناطق المحررة

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) نزع 1673 لغمًا خلال الأسبوع الماضي زرعتها ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة في مختلف أنحاء اليمن.

وأوضح مشروع (مسام)، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 1350 لغمًا مضادًا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى نزع 305 ذخائر غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان أن فرق المشروع تمكنت - منذ انطلاقه وحتى الأول من أغسطس الجاري - من نزع 79 ألفًا و986 لغمًا حوثيًا تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.