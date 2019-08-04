 برهم صالح: العراق يعطي الأولوية لمحيطه العربي وعمقه الإسلامي - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2019 9:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

برهم صالح: العراق يعطي الأولوية لمحيطه العربي وعمقه الإسلامي

الرئيس العراقي برهم صالح أرشيفية
الرئيس العراقي برهم صالح أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:38 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:38 م

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقًا لسياسة الانفتاح على محيطه العربي وعمقه الإسلامي التي نحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة.

وشدد الرئيس العراقي خلال استقباله وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي على "أهمية تطوير أسس العمل العربي المشترك لتحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي لشعوبنا".

وأشاد الرئيس العراقي "بعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد الذي يجسد الرغبة والسعي بأن يكون بلدنا ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات قمة قادة الدول الثلاث، التي عُقدت في شهر مارس الماضي بالقاهرة".

وجدد الوزيران "رغبة بلديهما في تطوير آليات التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ووقوفهما إلى جانب الشعب العراقي في تحقيق آماله في العيش بسلام وأمان وتطور دائم".

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات العربيّة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك