مدير أمن البحيرة يعتمد الحركة الدخلية لضباط الشرطة

اعتمد اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الأحد، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي بنطاق المديرية.

وشملت الحركة تعيين العقيد محمد سمير، رئيسًا لقسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، العقيد محمد حمودة، رئيسا لإدارة تنفيذ الأحكام، العقيد حازم خيري عباده، وكيل فرع البحث الجنائي بالنوبارية، المقدم محمد حنفي خالد، مفتش للمباحث بـ " إيتاي البارود -شبراخيت -الرحمانية"، العقيد عبد القوي عمرو، رئيسًا للفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، العقيد هاني صبحي، مفتش المباحث بحوش عيسي، العقيد إيهاب المساع، رئيسًا فرع البحث الجنائي بـ " كوم حمادة - بدر "، العقيد حسن قاسم، مفتشًا للمباحث بدمنهور، العقيد حازم الشيخ، رئيس فرع بحث النوبارية، المقدم محمد أبو غزالة، مفتش المباحث ببدر، المقدم حسام أبو وافية، قسم الادلة الجنائية بالمديرية، المقدم حسام البدري، رئيسًا مباحث قسم الآداب، المقدم حسام عبده، رئيسًا لقسم المخدرات.

وضمت الحركة، تعيين المقدم ماجد الحبشي، رئيسًا للمباحث للمباحث بقسم شرطة بندر دمنهور، الرائد أحمد الشرقاوي،رئيسًا لمركز شرطة دمنهور، الرائد أحمد حمدي، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، الرائد محمود قاسي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، الرائد محمود الشرقاوي، رئيسًا لمباحث شرطة رشيد " تجديد" ، الرائد إسلام السعدني، رئيسًا للمباحث لمركز شرطة إيتاي البارود "تجديد"، الرائد مصطفي أبو الريش، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة شبراخيت، الرائد حامد الأشلم، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية،الرائد كريم الخولي،رئيسًا للمباحث بمركز شرطة المحمودية،الرائد عمر عرفات، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، الرائد محمد معوض زايد، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر،الرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، الرائد محمد عطية،رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، المقدم احمد سمير، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير،الرائد محمود يونس، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة النوبارية، الرائد محمد رسلان، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة وادي النطرون، الرائد أحمد المسيري، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إدكو.