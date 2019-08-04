من المقرر أن تدخل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج أسبوعها التاسع على التوالي اليوم الأحد حيث يستعد السكان للعودة إلى الشوارع في يوم آخر من المظاهرات.

وتأتي المسيرات المخطط لها في أعقاب احتجاج مماثل يوم أمس السبت انتهى بمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

مع اتقاد المشاعر، قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي وونج تاي سين.

وشهدت الاحتجاجات مطلع الأسبوع الجاري دعوات متكررة للسكان بالإضراب يوم غد الاثنين، حيث قال المنظمون إنه من المتوقع أن يشارك 23 ألف شخص من قطاعات مختلفة تشمل المالية والطيران والرعاية الاجتماعية.

وبدأت الاحتجاجات في التاسع من يونيو الماضي ضد مشروع قانون معلق حاليا والذي كان سيسمح بتسليم المطلوبين المشتبه بهم إلى الصين.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى موجة غضب ضد حكومة هونج كونج ورئيستها التنفيذية كاري لام.

وفشلت لام في تلبية أي من مطالب المحتجين بما في ذلك تنحيها وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في وحشية الشرطة. ويقول المحتجون إنهم سيستمرون حتى يتم تلبية مطالبهم.