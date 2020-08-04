الولايات المتحدة: أيا كانت نتيجة الانتخابات لا يزال جوايدو رئيسا لفنزويلا

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا، إليوت أبرامز، اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب ستواصل الاعتراف بخوان جوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا بغض النظر عن نتيجة انتخابات البلاد التي ستجرى في ديسمبر.

وأبلغ "أبرامز" المشرعين خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن الإدارة لا تعتبر الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية في فنزويلا انتخابات شرعية.

وتوقفت الولايات المتحدة ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، عن الاعتراف بالرئيس نيكولاس مادورو كزعيم شرعي لفنزويلا، وتحولت إلى الاعتراف بجوايدو في عام 2019 ، زعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية، كرئيس لفنزويلا.

وأضاف أبرامز للكونجرس: "لا يمكن لمادورو أن يحسن وضعه بشكل قانوني أو عملي عن طريق إجراء انتخابات فاسدة ومزورة أخرى".

وواصلت الولايات المتحدة دعم جوايدو، بعد أن سيطر أنصار مادورو على الجمعية الوطنية في يناير، جزئيا بمساعدة قوات الأمن.

وأعلن جوايدو نفسه زعيما مؤقتا للبلاد قبل عامين، بعد انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية واتهم مادورو بإجراء انتخابات مزورة في عام 2018.