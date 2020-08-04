وزير النفط الهندي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير الهندي -في تغريدة له على موقع (تويتر) نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية- إنه عندما لاحظ ظهور أعراض فيروس (كورونا) عليه أجرى اختباراً جاءت نتيجته إيجابية، وعلى إثر ذلك تم إدخاله المستشفى.

وبذلك يصبح وزير النفط ثاني عضو في الحكومة الهندية التي يترأسها ناريندرا مودي تثبت إصابته بفيروس (كورونا) بعد وزير الداخلية أميت شاه، الذي أعلن إصابته يوم الأحد وأدخل مستشفى (ميدانتا) في (جوروجرام).

وبحسب الصحيفة، فإن وزيرين آخرين هما وزير العدل رافي شانكار براساد، ووزير الاتحاد بابول سوبريو، عزلا أنفسهما لأنهما التقيا بشاه الأسبوع الماضي.

يذكر أن الهند سجلت حتى اليوم مليون و855 ألفا و746 حالة بفيروس كورونا، منها 38 ألفا و938 حالة وفاة، وتحتل المركز الثالث عالميا من حيث إجمالي إصابات (كوفيد-19) بعد الولايات المتحدة والبرازيل، والخامس من حيث إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض.