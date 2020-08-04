رسالة مكتوبة على الرمال تُنقذ 3 بحارة مفقودين في المحيط الهادىء

عثرت القوات الأسترالية والأمريكية على ثلاثة بحارة مفقودين على جزيرة صغيرة في غرب المحيط الهادئ، بعد أن اكتشف رجال الإنقاذ رسالة "S.O.S" مكتوبة على رمال الشاطئ، وفقًا لوزارة الدفاع الأسترالية.



وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، في بيان: "تم العثور على الرجال في 2 أغسطس آب، في حالة جيدة في جزيرة بيكلوت الصغيرة، 190 كيلومترًا غرب المكان الذي انطلقت سفينتهم منها، والبالغ طولها سبعة أمتار في 30 يوليو تموز"، مُضيفة أن "رسالة استغاثة مُبيَنة على الشاطئ، رصدتها الطائرات الأسترالية والأمريكية من الجو أثناء البحث".



وقد طلب مركز الإنقاذ والتنسيق في قاعدة غوام البحرية الأمريكية من قوات الدفاع الأسترالية دعم البحث والإنقاذ، بعد ظهر يوم 1 أغسطس آب، وفقا للبيان.



وبحسب ما ورد، كانت السفينة المفقودة وطاقمها يبحرون من جزيرة بولوات إلى بولاب المرجانية، وهي رحلة على بعد 23 ميلاً بحريًا عندما أبحروا عن المسار، ونفد الوقود، حسب وزارة الدفاع الأسترالية.

وهبط قوة أسترالية على الشاطئ عبر مروحية استطلاع لتزويد البحارة بالطعام والماء، وأكدوا هويات الرجال، وتحققوا من عدم وجود إصابات خطيرة. وتم ارسال سفينة دورية لأخذ البحارة، وفقا لوزارة الدفاع الاسترالية.