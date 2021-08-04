قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن الدولة أدخلت عدة تغييرات على التعليم الفني، وهو ما قاده إلى إحداث نقلة نوعية في ترتيبه على مستوى العالم، إذ تقدم بنحو 40 مركزًا على المؤشر العالمي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن التطوير شمل إجراء تغييرات على المناهج الدراسية تتماشى مع أحدث النظم على مستوى العالم، إلى جانب تدريب المدرسين على هذه النوعية من المناهج.

وأوضح بصيلة، أن المناهج التعليمية في المدارس التطبيقية تقوم على تلبية احتياجات سوق العمل صناعيًّا أو زراعيًّا أو غيرهما، بما يؤهل الخريج للعمل في أفضل وأكبر المؤسسات.

وأشار إلى أن طرق التعليم تتضمن أيضًا تمكين الطلبة من دراسة الموضوعات التي يتميزون بها، لافتًا إلى إجراء اختبارات لقياس قدرات وإمكانيات الطلاب، وهو ما جعل المنظومة التعليمية تلقى استحسانًا كبيرًا.

وكان بصيلة، قد أكد في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني حيث قامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات.