خاص- كواليس اجتماع الأهلي الطارئ بعد مواجهة فاركو

عقد مساء اليوم الخميس، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عدد من الاجتماعات على هامش مباراة الفريق مع فاركو التي اقيمت بالأمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا أدت إلى إعلان مجلس إدارة الأهلي لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات هامة.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب اجتمع مع ياسين منصور، رئيس شركة الكرة، وبعدها تم عقد اجتمع خاص مع الثنائي ريكاردو سواريش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بداية من الساعة 2 حتى الثالثة عصرا.

ومن ثم بدأ اجتماع مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته في الثالثة والربع عصرا وذلك في وجود أعضاء شركة الكرة.

وأوضح المصدر أن فكرة الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز غير واردة في القرارات التي يناقشها مجلس إدارة النادي الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 56 نقطة بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.