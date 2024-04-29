العراق: الصادرات النفطية الشهر الماضي تجاوزت 3 ملايين و422 ألف برميل يوميا

أعلنت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر مارس الماضي تجاوزت سقف 3ملايين و422 ألف برميل يوميا من موانئ جنوبي العراق في محافظة البصرة /550 كم جنوبي العراق.

وذكر بيان للوزارة أن "صادرات النفط الخام العراقية توزعت الشهر الماضي على حقول النفطية في وسط وجنوبي البلاد".

يذكر أن صادرات العراق النفطية من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي متوقفه بشكل تام منذ عام كامل بسبب خلاف بين الحكومة الإتحادية والشركات العاملة في إقليم كردستان العراق.

كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في بيان مطلع مارس الماضي أنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي للنفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران 2024 في إطار "الجهود الاحترازية" لدول أوبك بلس "بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام وتوازنها".