الخارجية الأمريكية: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، إن هناك 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنها تتواصل مع إسرائيل بشأن الوحدات العسكرية التي انتهكت حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

ونوهت الخارجية الأمريكية أن «انتهاكات الوحدات العسكرية الإسرائيلية حدثت قبل 7 أكتوبر، ولم يحدث أي منها في غزة».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى العاصمة السعودية، الرياض، حيث التقي بمسئولين سعوديين وخليجيين لمناقشة وقف إطلاق النار، واتفاق إطلاق سراح الرهائن بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في غزة.

وسيتوجه بلينكن إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات جادة وملموسة بشأن ما طالبه به الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

ومن المتوقع أيضاً أن يجمع بلينكن بين ممثلين لدول عربية وأوروبية لبحث الكيفية التي يمكن أن تساعد بها أوروبا في جهود إعادة بناء قطاع غزة الذي حول القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر معظم مناطقه إلى ركام.

وتتفق الولايات المتحدة مع إسرائيل في هدفها بأن هناك حاجة للقضاء على حركة حماس، وأنه لم يعد من الممكن أن تلعب الحركة دوراً في مستقبل غزة، إلا أن واشنطن تعارض قيام إسرائيل بإعادة احتلال القطاع، وتتطلع بدلاً من ذلك إلى إطار يتضمن إصلاح السلطة الفلسطينية بدعم من دول عربية.

وأعرب بلينكن عن أمله في أن توافق حركة «حماس» على اتفاق هدنة وتبادل أسرى وصفه بأنه «سخيّ جدًا».

وقال: «أمام حماس اقتراح سخي جدًا من جانب إسرائيل»، مضيفًا: «عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح».



