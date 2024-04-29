ضبط المتهم بقتل فكهاني في مشاجرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط ميكانيكي؛ لاتهامه بقتل فكهاني إثر مشاجرة بينهما في منطقة المحطة بدائرة قسم أول الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، غخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول محمد، وشهرته أورما، 45 سن’، فكهاني، مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة التوفى التي أودت بحياته إثر تلقيه طعنتين نافذتين على يد المتهم طه، 50 سنة، ميكانيكي ومقيم بذات الناحية، وذلك إثر خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة،وطلبت تحريات المباحث.