مقتل وإصابة 17 جنديا حكوميا بانفجار عبوة ناسفة جنوب اليمن

أفاد مصدر عسكري اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة 17 جندياً من قوات الحكومة اليمنية جراء استهداف آليتهم العسكرية بعبوة ناسفة في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية عسكرية في مفرق القوز بمديرية مودية شرقي المحافظة، أسفرت عن مقتل ستة جنود وإصابة 11 آخرين".

وأوضح المصدر، أن الجنود ينتمون إلى اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وسبق أن قتل عشرات من عناصر وقيادات المجلس الانتقالي، بحوادث مماثلة، تبنى عدد منها تنظيم القاعدة الذي لا تزال عناصره تتواجد في عدد من محافظات اليمن.

وتقود قوات الانتقالي منذ أكثر من عام، حملة عسكرية لمطاردة العناصر التابعة لتنظيم القاعدة في أبين، بدعم من التحالف السعودي الإماراتي.