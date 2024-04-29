رئيس مجلس الأمن الدولي: لا ندرس أي قرار الآن لوقف إطلاق النار في غزة

شددت الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة، السفيرة فانيسا فرايزر، على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن، خاصة أن بعضها «لم يُنفذ بالشكل الملائم».

ونوهت خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس أمرًا يسيرًا».

وقالت إن المجلس لا يدرس حاليًا أي قرار لوقف إطلاق النار في غزة، منوهة أن «القرار رقم 2728 طالب بوقف إطلاق النار في شهر رمضان الذي انتهى».

وأشارت إلى أن «الاعتراف بدولة فلسطين له أهمية كبيرة»، مضيفة: «كانت هناك إجراءات كثيرة، وبخاصة في ظل رئاسة مالطا لمجلس الأمن، وتطلب هذا الأمر الكثير من الجهود على المستوى السياسي، وهناك تعاطف كبير، والغالبية العظمى للمجلس صوتوا للحق بالاعتراف بفلسطين، ولكن جرى استخدام حق الفيتو».