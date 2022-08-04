غالبية الألمان يؤيدون الإبقاء على عزل مصابي كورونا

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كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية المواطنين يؤيدون الإبقاء على اللائحة الخاصة بعزل مصابي كورونا.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد إنفراتست ديامب لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" ونُشِرَتْ اليوم الخميس.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69% يرغبون في التمسك باللائحة الخاصة بعزل مصاب كورونا لمدة خمسة أيام على الأقل، في المقابل أبدى 28% تأييدهم لإلغاء العزل الإلزامي.

كانت الفترة الأخيرة شهدت مطالب بالتخلي عن إجراء العزل بسبب الغياب المتزايد في العاملين الذين تأتي نتيجة اختباراتهم لكورونا إيجابية.

يذكر أن النمسا المجاورة تسمح للمصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض بالخروج لكن مع الالتزام بارتداء كمامات إف إف بي2، غير أن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ يرفض حتى الآن إلغاء هذه اللائحة.

وتصدر أنصار حزب الخضر وحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي مؤيدي هذا الرأي وكذلك غالبية أعضاء تحالف المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي.

غير أن النتائج أظهرت أن غالبية طفيفة من حزب البديل من أجل ألمانيا (58%) يعارضون إلغاء العزل الإلزامي.

وأوضحت النتائج أن غالبية طفيفة من الألمان (53%) يعتبرون تدابير مكافحة كورونا الحالية مناسبة بوجه عام، فيما اعتبر نحو 20% من المشاركين في الاستطلاع أنها مبالغ فيها ونسبة مماثلة اعتبرتها غير كافية.