الأهلي يمنح بيراميدز ميزة كبيرة أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز ميزة كبيرة، في مواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت اليوم، الثلاثاء، عن مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي، فيما يلعب الأهلي أمام الترجي التونسي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تطبيق عقوبة حرمان نادي الجيش الملكي المغربي من حضور جماهيره في مباراته أمام بيراميدز، وذلك ضمن منافسات الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعود سبب القرار إلى أن الجيش الملكي كان قد تعرّض لعقوبة سابقة في النسخة الماضية من البطولة، تمثلت في خوض مباراة واحدة دون جماهير مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، وذلك خلال مواجهته أمام بيراميدز.

وبعدما وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي عقوبة جديدة على النادي المغربي هذا الموسم بحرمانه من جماهيره في مباراتين، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري في لقاء الذهاب بالمغرب، تقرر تفعيل عقوبة المباراة المؤجلة من النسخة الماضية.

وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق عقوبة الحرمان من الجماهير في مواجهة الجيش الملكي أمام بيراميدز، تنفيذًا للعقوبة الصادرة مسبقًا والتي تم تفعيل صيغة التنفيذ لها.