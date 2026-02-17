الخميس أول أيام شهر رمضان في الأردن بعد تعذر رؤية الهلال

أعلنت السلطات الأردنية، أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان لتعذر رؤية الهلال.

وسبق أن قالت دار الإفتاء المصرية، إن مراسم إعلان نتيجة استطلاع الهلال تُذاع على الهواء مباشرة بعد صلاة المغرب.

وأوضحت في بيان، أن استطلاع الهلال يتم عبر 7 لجان شرعية وعلمية، تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الأهلة.

وشددت دار الإفتاء في بيانها على ضرورة تحري الدقة، وعدم الالتفات إلى ما يُتداول عبر بعض المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المختصة شرعًا وقانونًا باستطلاع هلال شهر رمضان وإعلان نتيجته رسميًا.