العراق يعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن غدًا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن قالت دار الإفتاء المصرية، إن مراسم إعلان نتيجة استطلاع الهلال تُذاع على الهواء مباشرة بعد صلاة المغرب.

وأوضحت في بيان، أن استطلاع الهلال يتم عبر 7 لجان شرعية وعلمية، تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الأهلة.

وشددت دار الإفتاء في بيانها على ضرورة تحري الدقة، وعدم الالتفات إلى ما يُتداول عبر بعض المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المختصة شرعًا وقانونًا باستطلاع هلال شهر رمضان وإعلان نتيجته رسميًا.