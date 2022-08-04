الإطار التنسيقي الشيعي يدعم إجراء انتخابات مبكرة في العراق

أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الخميس دعمها لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمة السياسية في العراق بما فيها إجراء إنتخابات مبكرة "بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الأمنة لإجرائها".



وكان أبو آلاء الولائي الأمين العام لحركة كتائب سيد الشهداء، إحدى قوي الإطار التنسيقي، كشف مساء اليوم أن قوي الإطار التنسيقي قررت عدم التجديد لرئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ورفضت إبقاءه كمرشح تسوية للمرحلة المقبلة.



وبحسب مصادر مقربة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي فإن موقف قوى الإطار التنسيقي ما زال ثابتا لدعم ترشيح النائب محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا أمس إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، وهو مطلب حظي بدعم كبير حتى من بعض القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، وأبرزها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وتحالف النصر بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي.



ودخلت المظاهرات الاحتجاجية لاتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يومها السابع فيما ينتظر أن تقام صلاة جمعة موحدة في ساحة الاحتفالات الكبرى داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.