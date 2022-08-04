ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث ارتفعت في مستهل تعاملات الظهيرة بنيويورك بنسبة 10% قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها لترتفع بنسبة 4ر7% فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الغاز ارتفعت اليوم بعد إعلان شركة الطاقة الألمانية يونيبر أنها قد تضطر إلى خفض إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في ألمانيا بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الراين مما يعرقل وصول إمدادات الفحم عبر السفن النهرية إلى المحطات.

وأشارت بيانات شركات تشغيل شبكات نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا إلى استقرار الكميات التي سيتم ضخها اليوم الأربعاء عند نفس مستويات الأمس بنسبة كبيرة، حيث يستمر تشغيل خط نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة 20% من طاقته التشغيلية تقريبا. كما تشير التقديرات إلى استقرار الكميات التي يتم ضخها عبر خطوط أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم ضخ ما يعادل 4ر14 جيجاوات/ساعة عبر خط نورد ستريم1 اليوم وهو نفس معدل الضخ أمس. وتقدر الطاقة التشغيلية للخط بنحو 73 جيجاوات/ساعة.

كانت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم قد خفضت الكميات التي تضخها عبر نورد ستريم1 إلى 40% من الطاقة التشغيلية خلال حزيران/يونيو الماضي، ثم خفضتها إلى 20% اعتبارا من 27 تموز/يوليو الماضي.

في الوقت نفسه من المتوقع ضخ 6ر41 مليون متر مكعب يوميا عبر خطوط أنابيب أوكرانيا اليوم مقابل 7ر41 مليون متر مكعب أمس.