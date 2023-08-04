جهاد جريشة: قرار إلغاء هدف المصري أمام الأهلي صحيح

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يرى الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن هدف المصري البورسعيدي في شباك الأهلي، والذي تم إلغاؤه بسبب التسلل، قرارًا صحيحًا من جانب حكم المباراة عبدالعزيز السيد.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "احتساب ركلة جزاء قرار صحيح لصالح لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بعدما جذب إلياس الجلاصي، والقرار كان صحيحا رغم أنه في وقت صعب للغاية من المباراة".

وأضاف: "حسين الشحات كان يستحق البطاقة الصفراء في إحدى الكرات بعدما قام بالتمثيل داخل منطقة الجزاء، لكن المباراة خرجت بدون أخطاء تحكيمية، وطاقم الحكام كان جيدا وبلا أخطاء مؤثرة".

وتطرق للحديث عن مباراة الزمالك والنصر السعودي، وقال: "رضوان جيد أدار المباراة بشكل جيد، وإلغاء هدفي الزمالك والنصر كانت قرارات صحيحة تماما".

وأتم: "ركلة جزاء الزمالك ضد النصر السعودي، قرار صحيح بعد العودة لتقنية الفار".