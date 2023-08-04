وكالة الطاقة الذرية: لا توجد متفجرات على أسطح محطة /زابوروجيا/ النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، عدم العثور على أي ألغام أو متفجرات في موقع محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية.

وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أنها تمكنت من الوصول إلى أسطح مباني وقاعات التوربينات الخاصة بالمحطة ولم تعثر على أي الغام أو متفجرات.

وتسيطر روسيا على محطة زابوروجيا النووية منذ الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأوضحت الوكالة أن خبراءها لم يلاحظوا وجود ألغام أو متفجرات على أسطح مباني المفاعلات في الوحدتين 3 و4 وقاعات التوربينات في محطة زابوروجيا، بعدما سمح لهم بالدخول للمحطة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت قبل نحو أسبوعين عن رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدمير السد الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، حيث تسبب انهيار السد، في حدوث فيضانات، وعرض زابوروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، للخطر وهدد إمدادات مياه الشرب.