السعودية تحث رعاياها في لبنان على المغادرة فورا

قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بيروت، اليوم الأحد، إنها «تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان».

وجددت في بيان عبر صفحتاه الرسمية بمنصة «إكس»، دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان.

#بيان | تتابع سفارة المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان. pic.twitter.com/NYsvxPjfQO — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2024

ويأتي هذا في ظل تزايد التوتر في المنطقة على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والحرب على غزة.

وفي وقت سابق، دعت فرنسا، رعاياها إلى مغادرة لبنان «فور الإمكان»، في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في توجيهاتها إلى المسافرين إلى لبنان: «في سياق أمني متقلب جدا، نلفت مجددا انتباه الرعايا الفرنسيين.. إلى أنه ما زال هناك رحلات تجارية مباشرة وغير مباشرة متوافرة إلى فرنسا، وندعوهم إلى اتخاذ تدابير الآن لمغادرة لبنان فور الإمكان».