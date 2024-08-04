أكد رئيس معاهد فلسطين الأزهرية علي النجار، أن التنسيق بين المعاهد الأزهرية في فلسطين المحتلة، ومشيخة الأزهر لا ينقطع على مدار العام، لتذليل العقبات، وتحقيق التوافق في المناهج والخطط الدراسية المعتمدة في كلا الدولتين.

وأضاف النجار في تصريحات لـ"الشروق"، أن المناهج التي يتم تدريسها في المعاهد الأزهرية الفلسطينية هي ذاتها المعتمدة في مصر، موضحًا أن الكتب الدراسية تأتي من مشيخة الأزهر، وتوزع كمنحٍ على الطلاب، للتيسير عليهم.

وأشار إلى أن فلسطين بها 4 معاهد رئيسية؛ الأول وهو الأساسي في غزة، والثاني في محافظة خان يونس، والثالث في محافظة الشمال، والرابع في محافظة الخليل، لافتًا إلى أن عدد الطلاب يقارب سنويًا 2500 طالب وطالبة في المراحل الدراسية من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الثانوي، بينهم 550 طالبًا وطالبة في الشهادة الثانوية.

وتابع رئيس معاهد فلسطين الأزهرية: "تقدم لاختبارات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية 30 طالبًا وطالبة من أصل 550، بينهم 6 من معهد الخليل، و24 طالبًا وطالبة سافروا إلى القاهرة بعد مبادرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالسماح لهم بتأدية الاختبار في المعاهد المصرية، وتوفير كافة احتياجاتهم الدراسية".

ولفت إلى أنه باعتبار المناهج التي يدرسها الطلبة في فلسطين هي نفس المناهج المعتمدة في مصر؛ فإن مشيخة الأزهر هي من تضع أسئلة اختبارات الثانوية الأزهرية لطلبة المعاهد في دولة فلسطين، موضحًا أنه بعد ظهور النتائج يتم قبول 100 طالب وطالبة للدراسة بجامعة الأزهر الشريف، بالتنسيق بين السلطة الوطنية متمثلة بقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأكد النجار أن المعاهد الأزهرية في فلسطين تشهد إقبالًا كبيرًا باعتبارها معقلًا لتعليم الدين الوسطي غير المتشدد، لافتًا إلى أن ذلك الإقبال رفع معدل القبول في معاهد الأزهر في فلسطين إلى 95%.

وأشار النجار، إلى أزمة الطلاب الفلسطينيين ومعاناتهم من العدوان على غزة؛ قائلًا: كيف يدرس الطلاب أصلًا في ظل هذه الحرب المدمرة؟! وترحيل السكان من بيوتهم، لقد ترك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة بيوتهم وسكنوا الخيام، فضلًا عن غياب الكهرباء، وشبكات الإنترنت، ومقومات الحياة الكريمة، حتى المياه يتم الحصول عليها بصعوبة، والمواصلات شبه منعدمة والغلاء فاحش، ناهيك عن انتظار القصف في أي وقت، متابعًا: "رغم ذلك ندعو الله أن تتوقف الحرب لإدراك ما يمكن إدراكه من التعليم في مراحله المختلفة".

وبشأن نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين هذا العام، قال النجار: "بالطبع سعدنا بها، خاصة أن نسبة النجاح بلغت العام الماضي وكذلك الحالي 100% بالنسبة لمن دخلوا الاختبار، إلا أن سعادتنا منقوصة فالدراسة ينقصها باقي طلبة قطاع غزة الذين يعيشون تحت الدمار والقصف وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، منتظرين رحمة الله في وقف هذه المجازر التي لا ترحم صغيرًا أو كبيرًا".

وأعرب النجار عن امتنانه لشيخ الأزهر الشريف، لمبادرته في استقبال طلاب الثانوية الأزهرية النازحين من العدوان على قطاع غزة والمتواجدين في مصر، وسماحه لهم بدخول الاختبارات، وما يقدمه من خدمات جليلة لطلبة المعاهد بدولة فلسطين.