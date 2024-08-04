القسام تقنص جنديا إسرائيليا في رفح

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من عملية قنصها لجندي إسرائيلي ببندقية "الغول" قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأبانت اللقطات لحظة وضع مقاتل "القسام" رصاصة في بندقية "الغول"، وقوله: "لعيونك أبو العبد"، في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، الذي اغتيل مؤخرا في العاصمة طهران، واتهمت إيران والحركة إسرائيل بهذه العملية، وتوعدتا بالرد.

وأظهر الفيديو لحظة وقوف الجندي الإسرائيلي بشكل واضح ومباشر وسط الركام، ولحظة إطلاق الرصاص عليه وسقوطه أرضا، ليقول القناص: "طاح"، فيما هرع جندي إسرائيلي لنجدة المصاب.



وحول هذه العملية، جاء في بيان لكتائب "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة رفح".

وأعلنت "القسام" اليوم السبت، "خوضها معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو التي تحاول التقدم صوب منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح".

وأشارت إلى أنها "استهدفت ناقلتي جند من نوع "نمر" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" ودبابة "ميركافا" صهيونية بقذائف "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".