أوكرانيا تأمر بإخلاء بلدات عدة في دونيتسك شرقي البلاد

أمرت أوكرانيا، الأحد، بإجلاء إلزامي للأطفال والأوصياء عليهم من مناطق في دونيتسك بشرق البلاد، حيث أعلنت روسيا تقدّمها في الأيام الأخيرة.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان روسيا أن قواتها سيطرت على قرية إضافية في شرق أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وتؤكد موسكو أنها سيطرت خلال الأسابيع الماضية على عدد من القرى في منطقة دونيتسك، علماً بأن بعض هذه القرى تقتصر على بضعة أحياء.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين: «العدو يقصف بلدات وقرى هذه المناطق كل يوم، لذلك تقرر إجلاء الأطفال مع ذويهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين».

وأكد الحاكم أنه سيتعيّن نقل 744 طفلا وأسرهم إلى أربع مناطق في أوكرانيا.

وأضاف: «أصدرت تعليماتي بأن تشارك المركبات المدرعة وحدها في عملية إجلاء الأطفال، إذ يستخدم العدو بنشاط طائرات مسيّرة في هذه المناطق.. يجب أن نبذل كل جهد ممكن لحماية أطفالنا».

وخلال الأسابيع الأخيرة، حثّ فيلاشكين المدنيين على الفرار من المنطقة؛ بسبب تصاعد حدة القصف الروسي.

وأعلنت روسيا ضم منطقة دونيتسك مع ثلاث مناطق أخرى في شرق أوكرانيا وجنوبها في العام 2022، إلا أنها لا تسيطر عليها بالكامل.