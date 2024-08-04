الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن والشرطة تعتقل أربعة أشخاص

تم اعتقال أربعة أشخاص خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين في وسط العاصمة البريطانية لندن بعد ظهر يوم السبت، حيث سار آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من بارك لين إلى داونينج ستريت وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن شرطة العاصمة قالت إن أحد الاعتقالات جاء بسبب أنه أداء التحية النازية نحو متظاهر مضاد، وتم اعتقال شخص آخر بسبب رفع لافتة يشتبه في أنها تدعم منظمة محظورة. كما تم اعتقال شخصين آخرين لحملهما لافتات مسيئة.

ومن بين اللافتات والشعارات الشائعة التي جرى استخدامها خلال المسيرة: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، "الحرية، الحرية لفلسطين" و"بالآلاف، بالملايين، جميعنا فلسطينيون".

ورفع عدد لا يحصى من الحشد الأعلام الفلسطينية أثناء المسيرة، وحملوا قطعة طويلة من القماش الأحمر الزاهي التي تشبه النهر وسارت في منتصف المسيرة.

كما جرى تنظيم احتجاجات مضادة تحت شعار "كفى كفى" في ميدان بيكاديللي، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وحملوا لافتات تحتوي على صور للمخطوفين الإسرائيليين ولافتة كبيرة كتب عليها "الاغتصاب ليس مقاومة".

وجلست مجموعة من الناجين من الهولوكوست على جانب من الاحتجاج وكانوا يحملون لافتات تدعم المتظاهرين الفلسطينيين كتب عليها:"أحفاد الناجين من الهولوكوست ضد الإبادة الجماعية في غزة".