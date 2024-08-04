العراق: منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزّة ومنع توسّعه إلى لبنان، وردع ولجم بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وحكومته ومنع سلطات الاحتلال "الصهيوني" من الإعتداء على دول المنطقة.

وطالب السوداني في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"إنهاء الخروقات المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولات نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات"، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بأن "يؤدي العراق دوراً في ضبط الأوضاع بالمنطقة والحيلولة دون حدوث تصعيد من مختلف الأطراف وذلك استمراراً لجهود العراق في دعم استقرار المنطقة والسلم الإقليمي" .

وحسب البيان، جرى خلال الاتصال الهاتفي "بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد".