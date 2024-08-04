أبو الغيط يحذر من انجرار دول المنطقة إلى دوامة التصعيد

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مصر.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد نقاشا معمقا حول الوضع الاقليمي في ضوء المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي، كما تناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين الجامعة العربية وتركيا في المجالات السياسية والإقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء إستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحاً أن الأمين العام شدد على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني خاصة سكان قطاع غرة الذين يتعرضون لمجزرة متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدا الحاجة إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال للمساعدات بشكل عاجل وإطلاق مسار موثوق يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من انجرار دول المنطقة إلى دوامة التصعيد، كما حرص على الإعراب عن تقديره للمواقف التركية المبدئية والحاسمة في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والسودان.