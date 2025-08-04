المصادقة على تأسيس مجلس الدفاع الوطني في إيران

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المصادقة على تأسيس مجلس الدفاع الوطني في إطار المادة 176 من دستور البلاد.



ويدرس مجلس الدفاع بشكل مركز الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية.

ويرأس مجلس الدفاع رئيس الجمهورية ويضم رؤساء السلطات وقادة الجيش وبعض الوزارات المرتبطة.

ويأتي هذا الإجراء وسط مخاوف من مواجهة جديدة بين إيران وإٍسرائيل، بعد نزاع "الـ 12 يوما" الذي اندلع في يونيو 2025، وتمثّل في أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، حيث بدأت إسرائيل بضربات جوية على مواقع إيرانية واغتيال قياديين عسكرين وعلماء نوويين، فردت طهران بهجمات صاروخية ومسيّرة واسعة النطاق على الأراضي الإسرائيلية.

وفي 22 يونيو 2025، شنت القوات الجوية والبحرية الأمريكية هجمات على ثلاثة منشآت نووية إيرانية رئيسية: فوردو، ونطنز، وأصفهان، إذ أكد الرئيس الأمريكي أن هذه الضربات عطلت برنامج إيران النووي وألحقت أضرارا بالغة بالمواقع. في حين ردت إيران بشن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر، وأفادت التقارير أنه لم تقع إصابات بين القوات الأمريكية في هذا الهجوم.

وانتهى التصعيد بإعلان ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو 2025.