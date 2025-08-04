إقبال متزايد في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

شهدت 60 لجنة انتخابية على مستوى دائرة محافظة الوادي الجديد، توافدًا ملحوظًا ومتزايدًا من جانب الناخبين وانتظامًا داخل اللجان في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت لجان مدن الخارجة وموط وبلاط وباريس والفرافرة توافدًا متزايدًا منذ بدء عملية التصويت، وسط تواجد مؤيدي المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المشاركة بمرشحين في انتخابات الشيوخ بدائرة الوادي الجديد، التي يتنافس فيها نحو 7 مرشحين على مقعد فردي واحد، بالإضافة إلى مرشح واحد بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

ورصدت "الشروق" توفير وسائل لنقل الناخبين من جانب المرشحين، والدعوة للخروج والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وسط توفير مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن متابعة لحظية للعملية الانتخابية، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى المتابعة من خلال مركز التحكم والسيطرة الموحد بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومي التصويت.

كما أكد سرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

بدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين، 4 أغسطس 2025، حتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم، على أن يستمر التصويت لمدة يومين.

ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتُجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في 12 أغسطس، على أن تبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، وفي يومي 27 و28 في الداخل. بينما تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات في 4 سبتمبر المقبل.





