إصابة كوبارسي تربك حسابات برشلونة

تلقى برشلونة الإسباني ضربة قوية بإصابة مدافعه باو كوبارسي، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه الودية أمام دايجو الكوري الجنوبي.

وفاز برشلونة على دايجو بخمسة أهداف دون مقابل في ختام جولة الفريق الكتالوني الآسيوية، وشهدت المباراة مشاركة كوبارسي كبديل في الشوط الثاني، لكن طلب استبداله في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعدما شعر بآلام في ساقه اليسرى.

وحاول المدافع الإسباني الشاب استكمال اللقاء، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليدخل هيكتور فورت بدلًا منه.

وكشفت صحيفة «أس» الإسبانية، أن هناك شكوك تحيط بمشاركة كوبارسي في مباراة كأس خوان جامبر المقبلة بعد هذه الضربة، ولكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في أولى جولات الدوري الإسباني.

من جهتها أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن الفحوصات الأولية استبعدت وجود إصابة كبيرة، ويشتبه فقط في تعرضه لضربة شديدة في الركبة اليسرى، وكان استبداله مجرد إجراء احترازي لتجنب المزيد من الانتكاسات.