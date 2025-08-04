رئيس جامعة بورسعيد يشيد بمشاركة أسرة الجامعة في انتخابات الشيوخ ويصفها بالسيمفونية الوطنية

وجّه الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، التحية لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، على مظهرهم المشرف اليوم ومشاركتهم الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في الفترة من 4 إلى 5 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور شريف صالح أن جامعة بورسعيد استعدت بشكل كامل للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشيدًا بالوعي السياسي والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها أبناء الجامعة، وحرصهم على ممارسة حقهم في التصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال تواجده وسط أسرة الجامعة أثناء توجههم إلى مقار اللجان الانتخابية. عبّر رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بالمظهر الحضاري الذي قدمته الجامعة، والذي عكس روح الانتماء والوطنية في مشهد ديمقراطي راقٍ وصفه بـ"السيمفونية الوطنية".

وأكد أن جامعة بورسعيد كانت وستظل نموذجًا يُحتذى به في دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية.

بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين، 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

ويستمر التصويت لمدة يومين، ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

تُجرى الانتخابات بحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، فيما تبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.





