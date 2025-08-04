التعليم: تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية علي المنهج المطور

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أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية بعقد تدريبات لمعلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية حول المنهج المطور الجديد لمادة الدراسات الاجتماعية لصفوف الحلقة الابتدائية من يوم 6 أغسطس حتى 10 أغسطس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا يأتي في إطار استخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تجسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.

وأوضحت أن هذه التدريبات يتم عقدها عبر الفيديو كونفرانس بحضور المعلمين المستهدفين وكل من مدير إدارة التعليم الابتدائي في المديرية التعليمية، وموجه عام الدراسات الاجتماعية في المديرية التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية والموجهين الأوائل وموجهي الدراسات الاجتماعية بالإدارات التعليمية.

ويتم عقد التدريبات طبقا للمواعيد التالية:

6 أغسطس: معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي من 10 لـ 12 صباحا.

7 أغسطس: معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي من 10 لـ 12 صباحا.

10 أغسطس: معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي من 10 لـ 12 صباحا.