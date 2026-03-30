اشتعلت المنافسة على ضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول نادٍ أوروبي كبير على خط المفاوضات، في محاولة لمنافسة أندية الدوري السعودي التي أبدت اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكان الصحفي الشهير فابريزو رومانو قد أشار إلى وجود تحركات جادة من جانب أندية سعودية لضم ليفاندوفسكي، ضمن خطط تدعيم الصفوف بأسماء عالمية.

وفي تطور جديد، أفادت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن نادي يوفنتوس يدرس بشكل مكثف إمكانية التعاقد مع المهاجم المخضرم، حيث بدأ في تقييم الجوانب المالية للصفقة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة يوفنتوس قد تضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين من أجل تحقيق التوازن المالي وإتمام الصفقة، في حال قررت المضي قدمًا نحو ضم هداف برشلونة.