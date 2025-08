الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته وفرض وقف فوري للنار

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعب فلسطين، واعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

وقالت الوزارة في بيان لها، صباح الاثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة؛ يعيشون ضمن دائرة موت محكمة من القتل والتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاج وجميع الحقوق الإنسانية الأساسية، في ظل استمرار إطالة أمد الحرب المتعمدة؛ خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة.

وأشارت إلى أن «إجراء المجلس زيارة إلى القطاع تكتسي أهمية كبيرة لكسر الحصار والتعتيم الإسرائيلي، وللاطلاع على الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة وحجم الدمار الذي حل بالقطاع»، محذرة من أن «المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري».

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 141 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من 92 فلسطينيا، منذ فجر الأحد، في مختلف مناطق القطاع بينهم 56 من منتظري المساعدات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة سبعة مواطنين نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة الماضية.

وفي جنوب قطاع غزة، سجلت خان يونس العدد الأعلى من الشهداء بـ48 شهيدا تم التعرف عليهم إضافة إلى خمسة مجهولي الهوية.

واستشهد أغلب الشهداء قرب مراكز المساعدات الأمريكية شمال مدينة رفح من الجانب الفلسطيني وجنوب مدينة خان يونس، إضافة إلى محور موراج حيث تتوقف سيارات المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مزيد من المباني في الحي الياباني وحي الأمل بخان يونس.

