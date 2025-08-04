قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إلى «ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا».

ودخلت المجاعة في قطاع غزة، مرحلتها الخامسة، وسط تفاقم سياسة التجويع المتعمدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي وغياب المساعدات الفعلية التي تصل المحاصرين، وفق المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران.

وبلوغ المجاعة المرحلة الخامسة، يعكس مستوى خطيرا في تصنيف مراحل انعدام الأمن الغذائي المتكامل، الذي تستخدمه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لتوصيف شدة الجوع في مناطق الكوارث.

وتعني المرحلة الخامسة من المجاعة وفق تصنيف IPC، أن 20% أو أكثر من السكان يعانون من نقص حاد جدًا في الغذاء، ولا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من الطاقة اليومية، كما أن معدلات سوء التغذية الحاد (الهزال) تتجاوز 30% بين الأطفال، بالإضافة إلى معدل وفيات مرتفع وبشكل يومي.