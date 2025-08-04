حماة الوطن ينظم مسيرة بأعلام مصر بالإسكندرية في أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ

نظم حزب حماة الوطن، مسيرة جماهيرية حاشدة في منطقة سموحة، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وووفقًا لبيان صحفي، فقد تقدم المسيرة مرشحو الحزب على النظام الفردي، في استعراض دعم شعبي، وتأكيدًا على الجاهزية الانتخابية.

وشهدت المسيرة مشاركة قرابة 500 شاب وفتاة من شباب الحزب، الذين حضروا للتصويت ضمن لجان دوائرهم، في رسالة مباشرة عن وعي الجيل الجديد بأهمية الممارسة السياسية والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة.

ورفع المشاركون أعلام مصر على امتداد الطريق، ورددوا هتافات تدعو جموع المواطنين للنزول والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدين أن التصويت حق دستوري وواجب وطني، لا سيما في ظل استحقاق برلماني يعكس إرادة الشعب في بناء المستقبل.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل 320 لجنة فرعية موزعة على 286 مقرًا انتخابيًا في مختلف مناطق وأحياء المحافظة؛ لاختيار 7 أعضاء من بين 22 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ، إلى جانب التصويت على القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر".

وشهد اليوم الأول انتظامًا ملحوظًا في العمل داخل اللجان، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتيسيرات كبيرة لتسهيل وصول الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس حرص الدولة على توفير مناخ آمن وميسر للمشاركة السياسية.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات بمحافظة الإسكندرية نحو 4 ملايين و578 ألفًا و904 ناخب، للمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ ضمن استحقاق دستوري جديد يعكس تطور المسار الديمقراطي في مصر، ويُعزز من دور المجلس بوصفه غرفة ثانية للتشريع تعبر عن الإرادة الشعبية وتدعم استقرار الدولة المصرية.

وتُجرى الانتخابات بحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على مدار يومين، ويشرف عليها 9 آلاف و500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات 12 أغسطس الجاري، فيما تبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، و27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات 4 سبتمبر المقبل.