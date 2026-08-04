مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل استئناف عمليات القصف والقتل، ما أدى إلى استشهاد العشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، واستهداف مرافق صحية وإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والتفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء برئاسة محمد مصطفى، أن القطاع، وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، حيث يعاني نحو 1.4 مليون فلسطيني من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 200 ألف شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية، فيما يحتاج 74 ألف طفل إلى تدخلات علاجية عاجلة جراء سوء التغذية، واستمرار تدهور الخدمات الأساسية والنقص الحاد في الغذاء والإمدادات، بما يهدد حياة المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب المجلس، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والوسطاء بتحمل مسئولياتهم، ومضاعفة جهودهم للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، مجددًا التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والطواقم الإنسانية، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى مختلف مناطق قطاع غزة دون قيود.

كما حذّر المجلس من خطورة التقارير التي تتحدث عن إعادة تفعيل الاحتلال لما تسمى "الهجرة الطوعية" تحت ذرائع إنسانية، مؤكدًا ضرورة توفير ضمانات دولية تكفل عودة الطلبة والمرضى إلى القطاع بعد استكمال رحلاتهم التعليمية والعلاجية، ومنع استغلال الأوضاع الإنسانية لفرض أي سياسات تهجير.

وعلى صعيد تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، تفيد سجلات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 635 حالة اعتداء، طالت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وشملت تحطيم مركبات وإحراقها وتخريب الممتلكات والأراضي، إلى جانب تنفيذ سلطات الاحتلال 21 عملية هدم طالت 49 منشأة فلسطينية في مختلف المحافظات.