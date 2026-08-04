محافظ المنيا يتابع مشروع إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بأبو قرقاص

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة رفع الصرف الصحي 1 بمركز أبو قرقاص، والمنفذ ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، وذلك للاطمئنان على جاهزية المشروع تمهيدا لدخوله الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية، لما تمثله من دور محوري في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضح خلاله أن المشروع يخدم ما يقرب من 60% من منظومة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص.

وأضاف أن المشروع يستهدف رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 400 لترفي الثانية إلى 660 لترا في الثانية، بما يسهم في استيعاب الزيادة في كميات التصرفات، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الخدمة، والارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالمركز.

وأشار إلى أن المشروع يُعد من أكبر مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث يخدم 10 قرى بإجمالي نحو 250 ألف نسمة، ويشمل إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي 1، ومحطة رفع الصرف الصحي 4، وخط الطرد، بإجمالي استثمارات تبلغ 230 مليون جنيه.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تزويد المحطة بخلايا إلكترونية للتحكم في التغذية الكهربائية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على مواتير الطلمبات، ورفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، مؤكدا أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد المهندس عبدالمنعم حماد، مدير مشروعات بالشركة المنفذة، أن أعمال المشروع تشمل تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المدني، ورفع كفاءة جميع مكونات المحطة، إلى جانب تطوير مبنى خدمة العملاء، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المحطة تضم أربع طلمبات رئيسية، بالإضافة إلى تركيب طلمبتين جديدتين بطاقة تصريف 330 لترا في الثانية لكل طلمبة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، نائب مدير المشروعات بالمنيا وأسيوط، أن الشركة تنفذ حاليا خمسة مشروعات للصرف الصحي بمناطق أبو قرقاص، وشاهين، وأرض سلطان، ودير عطية، وريدة، في إطار خطة التوسع في خدمات الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات طرح مشروعين جديدين بقريتي تلة والحواصلية، تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح المهندس علي حيدر، المشرف الرئيسي على الإنشاءات بمشروعات (IWSP2)، أن الأعمال بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المستهدف الانتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتفقد محافظ المنيا مكونات المحطة، واطلع على غرفة الطلمبات والمعدات والأنظمة الحديثة المستخدمة في التشغيل، موجها بسرعة استكمال الأعمال والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة المهنية، لضمان دخول المشروع الخدمة في الموعد المحدد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وأكد كدواني أن المحافظة تتابع بصورة دورية تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتعظيم الاستفادة منها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة، والقيادات التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.