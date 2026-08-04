مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 جراء هجوم بطائرات مسيرة على ضواحي موسكو

أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة، جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدفت المقاطعة.

وقال فوروبيوف، عبر منصة تليجرام، "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم الثلاثاء، هجوما بطائرات مسيرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف فوروبيوف أنه "ووفقا للمعلومات الأولية، قتل خمسة أشخاص، فيما أصيب ستة آخرون، ويتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة".

وأوضح فوروبيوف إن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.