 منتخب الطائرة للناشئين يهزم ليبيا في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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منتخب الطائرة للناشئين يهزم ليبيا في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا

علي البحيري
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 2:11 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 2:11 م

تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0 في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا المقامة في مدينة الجديدة بالمغرب من 2 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

وكان الفريق قد حقق الفوز على منتخب الجزائر في المباراة الأولى بنتيجة 3-0.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والمغرب وليبيا والجزائر بينما تضم المجموعة الثانية كلا من منتخبات تونس ونيجيريا والكاميرون والسودان.

ويقود الفريق المدير الفني أحمد سمير والخبير الأجنبي البرازيلي بيرسي أونكين والمدرب العام حسام شعراوي وسعيد محلل تقني وعمرو طه طبيب الفريق وخير إداري البعثة


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