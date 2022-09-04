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مصر
مدحت نافع: تعرضنا لعدوى مالية قاسية لكن التعافي سريع
مرصد الأزهر يحذر من عدوى العنف ويصدر توصيات لحماية المجتمعات من الظاهرة
مدحت نافع: الدولة لا تزال قادرة على سداد ديونها ولا تعاني من التعثر
أمين عام النواب يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
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أوكرانيا تكشف بالأرقام: جرائم بيئية روسية بعد أشهر من الغزو
السفير الأمريكي ينهي عمله في موسكو ويغادر اليوم
4 معلومات أوردها الإعلام العبري عن الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في الأغوار
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تصعيد جايدة ونرمين للفريق الأول لسيدات سلة الأهلي
ألكمار يكتسح إيمن بثلاثية نظيفة في الدوري الهولندي
أوساسونا يقتنص فوزا قاتلا من فاليكانو بالدوري الإسباني
رأي
فن
بعد تصريحات المساكنة.. الإعلامية أسما إبراهيم تهاجم محمد عطية: مينفعش ده يتقال من فنان قدوة
تصفيق جماهيري حاد وتقييمات نقدية إيجابية لفيلم «حديد نحاس بطاريات» في مهرجان فينيسيا
الأوبرا تحيي ذكرى بليغ حمدي وفايزة أحمد بالإسكندرية ودمنهور
بلقيس تستعد لطرح كليب «المزاجنجي» باللهجة المصرية
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مواطن
مدحت نافع مستشهدا بالمؤشرات: الاقتصاد المصري لديه قدرة كبيرة على التعافي
وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجالات صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات
البورصة تبدأ الأسبوع على ارتفاع
حوادث وقضايا
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مصابي حادث أخميم للاطمئنان عليهم ويؤكد خروج 23 حالة بعد تعافيها
ضبط صاحب مكتبة بالقاهرة لبيع وتوزيع الكتب التعليمية بدون تفويض
بالصور.. تشييع جثمان أماني طالبة المنوفية المقتولة على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر
جنايات طنطا: الإعدام لسروجي قتل سيدة ونجلتها في نهار رمضان
تليفزيون
بعد تصريحات المساكنة.. الإعلامية أسما إبراهيم تهاجم محمد عطية: مينفعش ده يتقال من فنان قدوة