 لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل شقته بالعمرانية - بوابة الشروق
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لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل شقته بالعمرانية

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:09 ص

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا داخل شقته؛ لمروره بأزمة نفسية بمنطقة العمرانية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب معلق بحبل في جنش حديدي داخل شقته بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شاب يبلغ من العمر 22 عاما، معلق بحبل في جنش حديدي داخل غرفته، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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