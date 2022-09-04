تعليم بورسعيد: اتخاذ إجراءات جديدة حال تجاوز الطالب في الغياب من المدرسة

• محافظ بورسعيد يجتمع مع قيادات التعليم لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع قيادات تعليم بورسعيد؛ لمناقشة إجراءات استقبال العام الدراسى الجديد، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والى وكيل المديرية، وعلي الألفى نقيب معلمى بورسعيد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
فى بداية الاجتماع، رحب المحافظ بالحضور من قيادات التعليم ومديرى العموم، مناقشا الإجراءات التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلاب والمعلمين؛ استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023.
وقال المحافظ إن المدرسة هى المؤسسة المنوطة بتشكيل وعى ومدارك الطالب، ولها دورها البارز والمؤثر فى المجتمع، مشددا على محاربة الروتين وإنجاز مطالب المواطنين بإتقان وسرعة، والتوسع فى الأنشطة التربوية كونها من أحد العوامل الجاذبة للمدرسة.
ووجه بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
وأوضح أن المحافظة تحارب الدروس الخصوصية لما لها من آثار سلبية اجتماعيا واقتصاديا على الأسرة، إلى جانب إهدار وقت الطالب مقابل اكتساب العلم الزائف خارج المؤسسة الشرعية له وهى المدرسة.
ومن جانبه، قال وكيل الوزارة إن تعليم بورسعيد يسعى بكل جهد للتوسع فى مجال جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد والجودة لكل مدارس المحافظة، مشيرا إلى قضية توزيع كثافات الطلاب بالمدارس بشكل عادل وطبقا للتوزيع الجغرافى للسكن.
وأوضح أن هناك إجراءات جديدة ستتخذ حال تجاوز الطالب فى الغياب من المدرسة، ومنها الإعلام الفورى لولى الأمر إلكترونيا برسائل نصية على الهاتف المحمول تماشيا مع رقمنة المحافظة.