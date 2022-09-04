تعليم بورسعيد: اتخاذ إجراءات جديدة حال تجاوز الطالب في الغياب من المدرسة

• محافظ بورسعيد يجتمع مع قيادات التعليم لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع قيادات تعليم بورسعيد؛ لمناقشة إجراءات استقبال العام الدراسى الجديد، ‏بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والى وكيل المديرية، وعلي الألفى نقيب معلمى بورسعيد، وذلك ‏بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

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فى بداية الاجتماع، رحب المحافظ بالحضور من قيادات التعليم ومديرى العموم، مناقشا الإجراءات التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم ‏بالمحافظة لاستقبال الطلاب والمعلمين؛ استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023.‏

وقال المحافظ إن المدرسة هى المؤسسة المنوطة بتشكيل وعى ومدارك الطالب، ولها دورها البارز والمؤثر فى المجتمع، مشددا على محاربة ‏الروتين وإنجاز مطالب المواطنين بإتقان وسرعة، والتوسع فى الأنشطة التربوية كونها من أحد العوامل الجاذبة للمدرسة.‏

ووجه بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل ‏الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية‎.‎

وأوضح أن المحافظة تحارب الدروس الخصوصية لما لها من آثار سلبية اجتماعيا واقتصاديا على الأسرة، إلى جانب إهدار وقت الطالب مقابل ‏اكتساب العلم الزائف خارج المؤسسة الشرعية له وهى المدرسة.‏

ومن جانبه، قال وكيل الوزارة إن تعليم بورسعيد يسعى بكل جهد للتوسع فى مجال جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد والجودة لكل ‏مدارس المحافظة، مشيرا إلى قضية توزيع كثافات الطلاب بالمدارس بشكل عادل وطبقا للتوزيع الجغرافى للسكن.

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وأوضح أن هناك إجراءات جديدة ستتخذ حال تجاوز الطالب فى الغياب من المدرسة، ومنها الإعلام الفورى لولى الأمر إلكترونيا برسائل ‏نصية على الهاتف المحمول تماشيا مع رقمنة المحافظة.